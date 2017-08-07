Церемония открытия прошла с участием Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.

VIII Международный фестиваль учителей в Елабуге в этом году собрал более 410 педагогов со всей России. Трехдневный форум сегодня открылся пленарным заседанием «Будущее образования или образование будущего», в работе которого принял участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Темой восьмого фестиваля стал «Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения – методическое обновление школьного образования».

Пленарное заседание прошло в виде диалога, где на волнующие вопросы педагогов ответили гости-эксперты. Это Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, заместитель Премьер-министра РТ – министр образования и науки Энгель Фаттахов, глава Елабужского района Геннадий Емельянов, ректор КФУ Ильшат Гафуров, председатель Татарского республиканского комитета профсоюза работников образования Юрий Прохоров, учитель года России-2016 Александр Шагалов, а также родитель двух детей Раиса Аникина .



В ходе обсуждения было задано много вопросов. Например, учителя интересовались, почему с каждым годом сокращаются бюджетные места в вузах, где обучают будущих педагогов. К примеру, количество бюджетных мест в Елабужском институте КФУ за последние пять лет уменьшилось в три раза. На что депутат Госдумы России Ильдар Гильмутдинов ответил, что сокращаются не бюджетные места, а количество заказов, которые поступают от Министерства образования и науки РФ.

«Да, спрос на технические специальности больше, но в то же время в 2014 году на подготовку педагогических кадров было выделено более 56 тыс. мест, а в этом году уже около 61,4 тыс. мест. Увеличение составляет 8 процентов. Этого мало, я согласен, но тут есть и наша вина, потому что заявка формируется по заказу Министерства образования и науки России, в том числе и от регионов. Значит, мы сами должны пересмотреть свои заявки», – ответил депутат Госдумы.



В ходе заседания несколько раз проводилось голосование среди участников фестиваля. Например, большинство учителей считают, что в школах не хватает мужчин. Как привлечь мужчин-педагогов в школу и планируется ли принять какие-то меры для поддержки учителей-мужчин в Татарстане? Этот вопрос был адресован Фариду Мухаметшину.



«Самый трудный вопрос, – отшутился Фарид Мухаметшин и добавил, что мужчин в школах больше в сельской местности, потому что там меньше высокооплачиваемой работы. – Сегодня заработная плата учителя составляет 29 тыс. 251 рубль, это ниже средней по экономике в РТ (более 32 тыс. рублей – прим. Т-и), но есть множество грантов, проектов, направленных на поддержку учителей, молодых специалистов, сельских учителей. Мы ставим задачу повысить зарплату учителей и двигаемся к этому. С 2011 года она повысилась в 48,9 процента. Как же привлечь учителей в школы, это профориентационная работа в школе и дома. Кроме того, я не раз говорил об этом, считаю, что нужно, чтобы специалисты, которые учились за счет бюджета, должны работать по направлению. У нас полно специалистов, которые не работают по профессии».



Фарид Мухаметшин отметил, что, если в ходе работы форума участники предложат интересные и приемлемые идеи, он готов содействовать, чтобы эта идея была реализована в республике в виде пилотного проекта. «Как наладить такую систему, чтобы молодой человек заканчивал школу сориентированным, чтобы он уже с 7 – 8-го класса знал, куда он пойдет, каким будет специалистом? Нам нужны ответы на эти вопросы, кроме того, вузы должны прослеживать судьбу своих выпускников», – отметил Председатель Госсовета РТ.



Учителей интересовали вопросы о том, нужно ли готовить директоров школ по специальной программе, что должно измениться в подготовке учителей с учетом современных реалий, также сегодня обсудили вопросы, связанные с аттестацией учителей. По словам министра образования и науки РТ Энгеля Фаттахова, аттестация необходима, чтобы объективно оценивать работу учителей. Такая работа в республике ведется уже третий год, например, в первые годы половина педагогов не смогли подтвердить свою квалификацию, но сейчас ситуация улучшается.



Обсуждение серьезных вопросов разбавило выступление 7-летнего Миши Талерчика из Нижнекамска. Мальчик в этом году пойдет в школу, но уже сегодня лучшего любого студента-первокурсника знает анатомию человека, что и продемонстрировал гостям.



Фестиваль школьных учителей продлится три дня. Форум педагогов построен на диалоге между учителями-практиками и учеными-специалистами, между средней общеобразовательной и высшей профессиональной школой. В этом году в Елабуге так же, как в прошлые годы, участники посетят публичные лекции, мастер-классы по выбору (их больше 100), тренинги, презентации передового педагогического опыта. Например, большая часть интенсивов посвящена созданию эффективной среды образования и личностного роста школьника.

Организаторы подготовители интересную культурную программу, творческие конкурсы. В качестве модераторов на фестиваль приехали более 50 ведущих ученых и лучших педагогов России, США, Германии, Израиля, Сингапура, Турции, Словацкой Республики, Азербайджана, Белоруссии. В их числе – пять победителей и лауреатов конкурса «Учитель года».

Одной из площадок фестиваля станет летняя педагогическая школа «Молодой учитель: закрепление в профессии». Успешно стартовавшая в прошлом году, школа зарекомендовала себя как эффективный коворкинг для студентов, мотивированных на приобретение профессиональных качеств современного учителя.