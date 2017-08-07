Данный проект существует в республике с 2013 года. О подробностях его реализации в текущем году рассказала в ходе пресс-конференции заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима.



Инициатором акции «Помоги своей школе» стал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Участие в ней принимают как отдельные личности, так и целые организации, желающие выразить благодарность родному учебному заведению в виде спонсорской помощи. Впрочем, она не всегда принимает денежную форму, многие помогают в ремонте, покупают необходимые для школ товары, такие как стройматериалы, книги или спортивный инвентарь.

В прошлом году помощь получили 432 школы, в этом году их количество сократилось до 254. Тем не менее сумма пожертвований внушает уважение - в общей сложности благотворители собрали 7 миллионов рублей.

Стоит отметить, что деньги, получаемые учебными заведениями из бюджета и от спонсоров, тратятся отнюдь не бесконтрольно. С 21 по 23 августа в Татарстане пройдет конкурс на лучший капремонт в школе, инициатором которого выступило

Министерство образования и науки РТ. В течение этого времени специальная комиссия посетит с проверкой все 146 школ и детских садов, отремонтированных в этом году на сумму более 2,5 млрд рублей. Также комиссии Управления Роспотребнадзора по РТ проверят школы на предмет готовности к новому учебному году.

Кстати, благотворительные акции коснулись не только самих школ, но и непосредственно их учеников. В этом году в ходе акции «Помоги собраться в школу» планируется оказать помощь 10 тысячам школьников из малообеспеченных и многодетных семей. Данная акция существует в Татарстане с 2007 года, за это время помощь на 211 млн рублей была оказана 165 тысячам детей.