В рамках городского проекта «Культурная среда» 9 августа состоится городской фестиваль «Папа, мама, я - дружная семья».

В рамках мероприятия состоится конкурс - «Лучший папа Казани». Также гостей феста ожидает развлекательная программа: выступления духового оркестра, танцевальных коллективов, выступления вокалистов и ансамблей, демонстрация силовых упражнений, конкурсы, флешмобы. Начало праздника в 16.00.

Вход свободный, сообщается на сайте мэрии города. Отметим, что мероприятие состоится только при благоприятных погодных условиях.