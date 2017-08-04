На автостоянке в Елабуге был зарезан 47-летний дальнобойщик, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

По версии следствия, подозреваемый и убитый были знакомы. Они работали дальнобойщиками и приехали в Елабугу за продукцией. Мужчины ночью распивали спиртные напитки. Один из водителей закурил, однако его коллега сделал ему замечание. Позже «курильщик» вновь поджег сигарету и пустил клуб дыма в лицо знакомого, за что и получил удар ножом в грудь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство».