51-летний житель Никополя Днепропетровской области опубликовал в соцсетях подробную инструкцию по заражению, после чего разместил вирус на файлообменнике, сообщает «Лента.ру».

По сообщению киберполиции Украины, заражению подверглись в общей сложности около 400 компьютеров. А несколько украинских компаний умышленно загрузили на свои компьютеры вирус Petya, чтобы скрыть преступную деятельность и уклониться от возможных штрафов.

О вирусе Petya более подробно можно прочитать в нашей статье.