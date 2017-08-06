По сообщению киберполиции Украины, заражению подверглись в общей сложности около 400 компьютеров. А несколько украинских компаний умышленно загрузили на свои компьютеры вирус Petya, чтобы скрыть преступную деятельность и уклониться от возможных штрафов.

О вирусе Petya более подробно можно прочитать в нашей статье.