Мероприятия состоялись на четырех площадках города.

6 августа на 4 площадках Казани состоялась водная битва участников Зеленого Фитнеса. В Парке Горького, Парке Урицкого, Центре семьи Казан и в Горкинско-Ометьевском лесу люди не только занимались спортом, но и веселились, обливались водой и даже поучаствовали водном сражении.

В Парке Горького участники Зеленого Фитнеса танцевали латиноамериканский танец - Реггетон.

В Парке Урицкого были проведены интересные конкурсы, а сама тренировка лишила всех сил участников Зеленого Фитнеса. Интенсивные и непростые упражнения заставили участников потрудиться.

Горкинско-Ометьевский лес порадовал участников не только интенсивной тренировкой, но и экстремальным видом спорта - Бокингом. Участники смогли попрыгать с помощью специального оборудования, а по итогом конкурса 1 счастливчик выиграл сертификат на бесплатное занятие.

Центр семьи Казан стал эпицентром водной битвы. Там состоялась самая настоящая водная война. Одна команда участников полностью замочила своих соперников и получила за это призы.

Следующие тренировки «ЗФ» запланированы на 13 августа.

реклама