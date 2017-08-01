На территории Музея-заповедника «Казанский Кремль» состоялся международный фестиваль татарского фольклора «Түгэрэк уен». В субботу его посетили гости и делегаты VI съезда Всемирного конгресса татар.

В красочном, ярком фестивале приняли участие фольклорные коллективы из 20 регионов Российской Федерации - от Крыма до Тюмени - и зарубежных стран.

В кремле работало несколько интерактивных площадок: инструментальная, где можно было услышать редкие народные инструменты, вокальная, обрядовая, танцевальная, игровая. Очень много зрителей собрала площадка, где проходил «Такмак эйтеш» - песенное состязание певцов-импровизаторов. Весело, остроумно, задорно команды соревновались в исполнении частушек.

На фестивале можно было не только попеть и потанцевать вместе с артистами, но и познакомиться с азами традиционных ремесел на мастер-классах. К примеру, мужчинам было очень интересно попробовать свои силы и ловкость в фланкировке кнутом («Чыбыркы шартлату»). Это, как оказалось, настоящее искусство.

- Чтобы правильно орудовать кнутом для подгона коров, лошадей, нужна определенная сноровка. Но этому можно научиться. Кнуты я плету из ремней сам. Смотрите, вот так плетется косичка из четырех жгутов. С первого раза может показаться, что это довольно сложно. Но на самом деле руки быстро запоминают последовательность работы, и ты плетешь уже автоматически, - рассказал Ильшат Валиев, представитель народного фольклорного ансамбля «Ак каен» села Старое Ермаково Камышлинского района Самарской области.

Пройдя всего несколько десятков метров от звенящих в воздухе хлыстов, попадаешь в женское царство. Венера Шарифуллина и Нажия Аглиуллина из Оренбургской области раскрыли секреты, как прядется тончайшая пряжа из козьего пуха для настоящего оренбургского пухового платка. Первоначально пух надо долго вычесывать двумя щетками, чтобы пряжа получилась легкая, мягкая. Второй этап - другие щетки, но уже с зубчиками побольше. Здесь пух становится еще невесомее. И уже потом на веретене из него вытягивается тоненькая нить, из которой вяжутся легендарные оренбургские платки и шали.

Кто-то из посетителей фестиваля искренне восхищался этими воздушными ажурными платками, а кого-то заинтересовали традиции тамбурной вышивки или возможность под руководством мастера расписать керамические тарелочки традиционным татарским орнаментом. И каждому было приятно взять себе на память собственноручно сделанный сувенир. Такой подарок дорогого стоит!