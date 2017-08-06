110 детских садов – в плане на проведение капитального ремонта в этом году. Почти на 40 объектах работы завершены полностью. В целом же программа выполнена на 93 процента.

О ходе реализации работ рассказал сегодня Ильдус Насыров, начальник Управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ минстроя РТ во время пресс-тура в казанское ДОУ №158, передает ИА «Татар-информ».

На обновление дошкольных образовательных учреждений республика выделила 1 миллиард 624 миллиона рублей. Между тем, реконструкция ведется и в школах Татарстана. Почти 30 школ отремонтируют в текущем году. На школы из казны выделили 800 миллионов рублей. Помимо общеобразовательных учреждений обновлению подлежат семь коррекционных школ.

Как заметил Ильдус Насыров, программа капитального ремонта образовательных учреждений стартовала в Татарстане 5 лет назад. В списки на реконструкции попали сады и школы 1983 и 1981 годов постройки соответственно. Ежегодно список корректируется и утверждается в минстрое республики.