В день физкультурника 12 августа казанцы будут выявлять у кого самые мощные бицепсы и самая тонкая талия. А также поиграют в баскетбол, посостязаются в беговелах и будут участвовать в фестивале силового спорта.

На очередном аппаратном совещании в мэрии презентовали спортивную программу предстоящего Дня физкультурника. Основные мероприятия пройдут на площадке Центра семьи «Казан», а также у Центра пляжного волейбола, что на улице Сибгата Хакима, где состоятся турниры по пляжному футболу и волейболу.

В 10 утра стартует официальная часть, после гости праздники и его участники распределятся по площадкам. Впервые в программе Дня физкультурника планируется проведение фестиваля силового спорта и показательных выступлений любителей спортивного и прикладного собаководства.

Из традиционных соревнований – Всероссийский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч-2017». Его участниками станут подростки от 11 до 17 лет. Также состоятся соревнования дворовой футбольной игры «Квадрат», а в акватории «Казанки, неподалеку от Центра семьи «Казан» пройдет городское первенство по парусному спорту.

Участникам гонок на беговелах и велосипедах, должно быть не менее двух лет, сообщают организаторы праздника. В этих соревнованиях побежденных не будет – казанский клуб беговелистов «Крутые виражи» и Федерация велосипедного спорта РТ намерены сделать памятные подарки всем юным спортсменам.