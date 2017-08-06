Решение о капремонте трассы было принято Президентом РТ и руководством группы компаний «ТАИФ» в рамках празднования 50-летия главного градообразующего предприятия Нижнекамска – ПАО «Нижнекамскнефтехим».
В Нижнекамске в ближайшее время приступят к капитальному ремонту Соболековской трассы. В день по этой дороге проезжают 25 – 30 тыс. автомашин, а также осуществляется перевозка рабочих на промышленную зону. На сайте Нижнекамского района сообщается, что средства на ремонт будут выделены «Нижнекамскнефтехимом». Также отмечается, что новое дорожное полотно будет отвечать всем современным стандартам.
Loading...