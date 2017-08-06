Решение о капремонте трассы было принято Президентом РТ и руководством группы компаний «ТАИФ» в рамках празднования 50-летия главного градообразующего предприятия Нижнекамска – ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В Нижнекамске в ближайшее время приступят к капитальному ремонту Соболековской трассы. В день по этой дороге проезжают 25 – 30 тыс. автомашин, а также осуществляется перевозка рабочих на промышленную зону. На сайте Нижнекамского района сообщается, что средства на ремонт будут выделены «Нижнекамскнефтехимом». Также отмечается, что новое дорожное полотно будет отвечать всем современным стандартам.