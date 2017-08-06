Полюбоваться ею смогут почти все россияне, за исключением жителей Крайнего Севера, Чукотки и Дальнего Востока.

О лунном затмении, причине столь радикального преображения спутника Земли, рассказал директор Астрономической обсерватории им.В.П.Энгельгардта Казанского федерального университета, профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев:

- Ничего необычного в таком астрономическом явлении нет, оно не уникально. Дважды в год во время полнолуния происходит затмение Луны. Она входит в тень Земли. В это время лучи Солнца все равно достигают поверхности спутника, который они, преломляясь в атмосфере Земли, «раскрашивают», в красновато-коричневый цвет.

Только во время полного лунного затмения (сегодня будет частное) астрономы могут увидеть полный диск Луны. В свое время я наблюдал Луну в такие периоды, чтобы измерить ее диаметр. В отличие от полного солнечного затмения, которое можно наблюдать в одной точке Земли примерно раз в 300 лет, лунное затмение происходит практически два раза в год и его можно наблюдать во всех точках ночной полусферы Земли одновременно. При этом солнечные и лунные затмения повторяются приблизительно в одной и той же последовательности в течение 18 лет, и такой период называется «сарос», от греческого слова «повторение». Почему мы так редко видим «кровавую Луну»? Да просто потому, что ночью обычно спим!»