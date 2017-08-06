О лунном затмении, причине столь радикального преображения спутника Земли, рассказал директор Астрономической обсерватории им.В.П.Энгельгардта Казанского федерального университета, профессор Института физики КФУ  Юрий Нефедьев:

- Ничего необычного в таком астрономическом явлении нет, оно не уникально. Дважды в год во время полнолуния  происходит затмение  Луны. Она входит в тень Земли. В это время  лучи Солнца все равно достигают поверхности спутника, который  они, преломляясь в атмосфере  Земли, «раскрашивают», в красновато-коричневый  цвет.

Только во время полного лунного затмения  (сегодня будет частное) астрономы могут увидеть  полный диск Луны. В свое время я наблюдал Луну в такие периоды, чтобы измерить ее диаметр. В отличие от полного солнечного затмения, которое можно наблюдать в одной точке Земли примерно раз в 300 лет, лунное затмение происходит практически два раза в год и его можно наблюдать во всех точках ночной полусферы Земли одновременно. При этом солнечные и лунные затмения повторяются приблизительно в одной и той же последовательности в течение 18 лет, и такой период называется «сарос», от греческого слова «повторение». Почему мы так редко видим «кровавую Луну»? Да просто потому, что ночью обычно спим!»