В Казани на 24% выполнена республиканская программа по капремонту зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

В перечне работ, предусмотренных программой капремонта: замена коммуникаций, окон, дверей, ремонт санузлов, кровли, фасада и входных групп, а также ремонт систем вентиляции и перепланировка и отделка помещений в рамках стандарта «Дружелюбная поликлиника».

Отремонтированные объекты снабдят современным медицинским оборудованием, мебелью и инвентарем. Всего на реализацию программы в этом году выделено 1,3 млрд. рублей. 10% из этих средств будут потрачены на закупку мебели и инвентаря. В 8 учреждениях по программе «Доступная среда» выполняют работы по адаптации зданий и помещений для маломобильных групп населения.

Срок завершения капремонта – ноябрь 2017 года.