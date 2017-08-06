По уважительным причинам со стороны организаторов, объявленная ранее велоночь в Казани была отменена накануне, но вместо этого мероприятия любители велосипедного спорта собрались на ночной велофест.

Таковых в столице Татарстана оказалось свыше 5 тысяч человек, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии. Велосипедный маршрут был протяженностью 29 км и проходил по историческому центру города с заездом в окраинные районы Казани. Стартовал велофест в 22 часа 5 августа.

С напутственным словом и с добрыми пожеланиями к участникам в начале старта обратилась первый заместитель главы муниципального образования Евгения Лодвигова. Непосредственно в велофесте приняли участие такие вип-персоны, как министр здравоохранения РТ Адель Вафин и заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Артур Абдрашитов.