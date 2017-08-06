Целых три дня казанцы и гости столицы участвовали в празднике живота – в гастрономическом фестивале «Вкусная Казань».

Всего в мероприятии для гурманов присутствовало 45 тысяч посетителей, а съедено ими 12 тонн вкусной, разнообразной еды и выпито 7 тысяч литров ароматного татарского чая, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.

Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» проходил в нашем городе с 4 по 6 августа, приняли участие 90 ведущих кафе и ресторанов столицы Татарстана, фермеров и представителей общепита из других городов - Челябинска, Самары, Нижнего Новгорода и других.