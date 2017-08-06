21 новый проект торговых павильонов предложен казанским предпринимателям в рамках новой городской схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания.

Из новинок – впервые подготовлены типовые проекты для сувенирных лавок, для объектов национальной кухни быстрого питания и мороженого. Все они были разработаны по предложениям самих казанских предпринимателей. Они сами могут разработать и реализовать индивидуальный проект павильона, требуется только согласовать с Управлением архитектуры и градостроительства города.