Сегодня на очередном аппаратном совещании в мэрии подвели итоги диспансеризации за первое полугодие 2017 года. Всего за эти месяцы было обследовано почти 100 тысяч человек, выявлено свыше 70 тысяч различных недугов.

На первом месте в рейтинге заболеваний у столичных жителей по-прежнему остаются болезни сердечно-сосудистой системы (свыше 38 %), на втором – болезни эндокринной системы (более 20%) и на третьем месте – болезни органов пищеварения (12%).

Острой проблемой остаются болезни сердца, связанные с повышенным артериальным давлением.

Начальник управления здравоохранения Ильнур Халфиев констатировал, что в этом году число среди прошедших диспансеризацию казанцев в возрасте от 21 до 36 лет стало меньше на 3,9%. Связано это, скорее всего с занятостью на работе, нежеланием работодателей отпускать сотрудников в поликлиники, предположил главный врач города.