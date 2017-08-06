С 11 по 16 декабря 2017 года в Польше пройдет клубный чемпионат мира по волейболу.

Стали известны 7 из 8 команд-финалистов. Хозяином турнира выступит нынешний чемпион Польши «Закса». Польский клуб «Скра» получил от организаторов wild card. Европу также представит казанский «Зенит» - победитель Лиги чемпионов. Южную Америку представит бразильский «Крузейру», Азию – иранский клуб «Сармаех». Также на турнире сыграют итальянская «Мачерата» и аргентинский «Боливар» - у этих клубов наивысший рейтинг на конец 2016 года. Последний участник также определится организаторами чуть позже по системе wild card.

Напомним, Кубок мира среди клубов будет впервые разыгран в Европе.