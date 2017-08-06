Из 127 строящихся объектов в высокой степени готовности находятся 89 домов.

Государственный жилищный фонд при Президенте РТ по программе соципотеки построил 84 дома на 4154 квартиры площадью 227,2 тыс. кв. м. Об этом заявил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел исполняющий обязанности Президента Татарстана Алексей Песошин.

По словам Фролова, из 127 строящихся объектов в высокой степени готовности находятся 89 домов, в средней – 29, в низкой – 9 объектов.

Также он сообщил, что в 2017 году в рамках программы арендного жилья запланировано строительство 17 домов на 387 квартир площадью 22,6 тыс. кв. м. На сегодня введены в эксплуатацию 15 объектов на 278 квартир площадью 16,5 тыс. кв. м. Помимо этого, на одном объекте в Иннополисе завершены строительно-монтажные работы, а на объекте в Апастовском районе ведутся отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей.

В рамках программы по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны в 2017 году планируется построить 17 домов для 50 ветеранов, добавил Фролов. На сегодня завершено строительство четырех объектов, еще четыре дома находятся в высокой степени готовности, девять – в средней степени.