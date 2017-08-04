Перед матчем в Москве между ЦСКА и «Рубином» только и разговоров было о том, сможет ли молодой голкипер ЦСКА справиться с волнением – ведь он играл первый матч за основной состав армейцев из-за травмы Акинфеева.

Увы, не справился. Уже на 2-й минуте после подачи Цакташа Жонатас несильно, но точно пробил - 0:1. А в начале 11-й минуты бразилец имел уже дубль в своем активе – получив зрячую передачу от Яна М’Вила, Жонатас ушел от защитника и пробил точно в ближний угол – 0:2.

Армейцы сумели вернуться в игру – никем неприкрытый Щенников сумел пробить Сергея Рыжикова – 1:2 на 13-й минуте.

Правда, затем игра успокоилась. «Рубин» наладил взаимоподстраховку, и Дзагоеву приходилось бить из неудобных положений. «Рубин» трижды проверял Помазуна со штрафных, особенно запомнился обманный пас Камболова, но мяч в створ не шел, и до перерыва счет не изменился.

Во втором тайме Чалого в атаке у хозяев сменил Оланаре. Но и «Рубин» отвечал опасными контратаками - так на 61-й минуте Азмун в простой ситуации не сумел переиграть уже упавшего Помазуна.

Пошли замены: Игнашевича заменил Натхо, а в «Рубине» вышли Жемалетдинов и Карадениз вместо Цакташа и Азмуна. На 73-й минуте Жемалетдиинов не сумел укротить мяч, выйдя на пустые уже ворота.

Чувствовалось, что игроки команд уже изрядно устали – напряжение нарастало. Бердыев поменял М’Вилу на Сонга.

Еще раз простил «Рубин» соперника, когда Карадениз из убойной позиции попал в перекладину на 79-й минуте.

И все же «Рубин» дотерпел, и одержал столь важную победу над ЦСКА, у которого не выигрывал в Москве 6 лет.