В заключительном матче Кубка губернатора Нижегородской области казанский Ак Барс» встречался с московским «Спартаком».

В первом периоде «Ак Барс» умудрился в одной смене получить два удаления сразу, и за 17 секунд до окончания этого двойного штрафа «Спартак» забил Гарипову – 0:1. Во втором периоде уже «Ак Барс» имел четыре минуты преимущества, но большинство не реализовал, да и моментов у «Спартака» было побольше, и счет не изменился лишь стараниями Гарипова.

В начале третьего периода Лазарев сумел подправить шайбу в ворота после броска Сидорова – 1:1. Но в основное время победу «Ак Барс» одержать не смог. Это случилось уже в овертайме – отличился Лукоянов – 2:1. И в серии буллитов усилиями Малыхина «Ак Барс» также поедил и набрал 10 очков, став промежуточным лидером турнира. Дело в том, что нижегородское «Торпедо» еще может опередить «Ак Барс», если победит 7 августа в отложенной встрече.