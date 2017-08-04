Перевозки легковыми такси могут быть включены в систему обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами за вред жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

Выплаты по этим страховкам составляют до 2 миллионов 25 тысяч рублей.

В настоящее время в рамках обязательного страхования ответственности перевозчиков страхованию подлежат все виды транспорта. Однако есть ряд исключений, в том числе легковые такси, то есть пострадавшие в этих видах транспорта пассажиры в рамках ОСГОП не защищены.

Как сообщила вице-президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Светлана Гусар, НССО готовит предложения по соответствующим изменениям в законодательство – в 67 Федеральный закон.