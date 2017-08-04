4 этап Кубка мира по русским шашкам состоится в нашем городе с 14 по 19 августа в рамках IX «Кубка информационных технологий».

В престижном турнире примут участие сильнейшие шашисты планеты. Среди них: международный гроссмейстер, действующий чемпион мира по классической игре, двукратный победитель Кубка Мира, лауреат Всемирного шашечного Оскара Сергей Белошеев, международный гроссмейстер, двукратный победитель Кубка мира, восьмикратный чемпион России, двукратный победитель «Кубка информационных технологий», лидер Кубка мира 2017 года, член президиума Федерации шашек России Владимир Скрабов.

Татарстан на турнире представят несколько мастеров, в том числе международный гроссмейстер, двукратный и действующий победитель Кубка мира, чемпион Европы в составе сборной России Дмитрий Цинман.

Матчи состоятся в Центральной спортивной детской юношеской шахматной школе олимпийского резерва им. Р.Г. Нежметдинова.