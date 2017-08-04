IX Международный этнический фестиваль «Крутушка» состоится 25-27 августа на территории оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик», что в поселке Крутушка под Казанью.

«Крутушка» - это сочетание исконных музыкальных, фольклорных традиций разных народов, современной этно-музыки, мастер-классов, арт-проектов, выставок, театрализованных представлений, презентации кинофильмов.

В этом году впервые в рамках фестиваля пройдет День лекций и обсуждений, в котором примут участие ученые-историки, этнографы, музыканты, дизайнеры одежды в национальном стиле. А еще специально для детей и их родителей готовится этнопедагогическая программа.

Напомним, что Международный этнический фестиваль «Крутушка» проводится в рамках государственной программы «Реализация национальной политики в Республике Татарстан на 2014–2020 годы». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РТ.