На этот раз работы проводились на озере Изумрудное. Аквалангисты Федерации подводного спорта РТ и члены Русского географического общества в РТ чистили дно озера, а волонтеры очищали от мусора прибрежную территорию. Мероприятие состоялось в рамках года экологии и общественных пространств в РТ. 

Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Русского географического общества в РТ.