Очередную акцию по очистке водоемов провело Министерство экологии и природных ресурсов РТ совместно с региональным отделением Русского географического общества в РТ.

На этот раз работы проводились на озере Изумрудное. Аквалангисты Федерации подводного спорта РТ и члены Русского географического общества в РТ чистили дно озера, а волонтеры очищали от мусора прибрежную территорию. Мероприятие состоялось в рамках года экологии и общественных пространств в РТ.

Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Русского географического общества в РТ.