Как стало известно, сборная Татарстана по стендовой стрельбе выиграла командный зачет финала VIII летней Спартакиады учащихся Росии.

Таким образом, наша команда заработала еще три медали. Турнир завершился в Ростове-на-Дону, и в заключительный день весь пьедестал почета в дубль-трапе заняли татарстанцы. Победителем стал Александр Филиппов вторым был Кирилл Мишутин, а третьим остался Булат Газизов.

В ските среди юношей лучшим из татарстанцев был Вячеслав Сергеев – четвертое место. Геннадий Мамкин на траншейном стенде выиграл «золото».

В общей сложности на Спартакиаде сборная Татарстана завоевала пять медалей: две золотые, три серебряные и одну бронзовую.