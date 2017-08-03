На территории казанского Центра пляжных видов спорта «Казанка» стартовал традиционный летний Кубок «Зенита» по пляжному волейболу.

В этом году турнир проходит уже в девятый раз. На этот раз в турнире принимают участие 372 волейболиста из 28 городов России.

Также по традиции главный тренер казанского «Зенит» Владимир Романович Алекно тепло поприветствовал участников, и в шутку ответил, что при таком представительном пляжно-волейбольном форуме у его подопечных Вербова и Леона мало шансов на выигрыш гала-матча. Но болеть Алекно все равно будет за своих.