Свой очередной матч на Кубке губернатора Нижегородской области хоккеисты казанского «Ак Барса» проводили против новокузнецкого «Металлурга».

Сибиряки совсем недавно делегировали в «Ак Барс» целую группу игроков, так что на равную игру рассчитывать не приходилось. Однако в первом периоде команда смотрелась весьма достойно, и даже перебросала «барсов» - 7:5, но до голов дело не дошло. Место в воротах у волжан занял Тимур Билялов.

А вот во втором периоде «Ак Барс» открыл счет в большинстве – в середине матча отличился Михеев. А еще две шайбы казанцы провели, играя в меньшинстве. Сначала Секач замкнул передачу Ландера, а затем Глинкин сделал то же самое после передачи Чибисова – 3:0 после двух периодов. В третьем периоде Малыхин и Сидоров установили окончательный счет – 5:0 в пользу «Ак Барса». Теперь 6 августа казанцы сразятся с московским «Спартаком».