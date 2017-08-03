Экс-форвард казанского «Рубина» Владимир Дядюн, ныне выступающий за ФК «Ростов», в матче 4-го тура чемпионата РФПЛ забил единственный гол в матче «Анжи» - «Ростов» в Каспийске.

На 19-й минуте голкипер хозяев Солосин не удержал мяч после удара с дальней дистанции, и набежавший Дядюн еще раз попал во вратаря, но мяч все же влетел в сетку ворот. Гол этот был единственным в матче, «Ростов» выиграл, и с 7 очками вышел на четвертое место в турнирной таблице.

А Владимир Дядюн может радоваться закончившейся голевой «засухе» - последний раз он забивал в РФПЛ в апреле 2015 года, то есть забил спустя 839 дней.