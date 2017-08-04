Сегодня, 6 августа, в 13.00, в Музее естественной истории Татарстана, расположенном в Казанском Кремле, состоится встреча с инвалидом по зрению Русланом Фарраховым.

Тема встречи-лекции - «Другие люди». Речь пойдет о том, как живется в повседневной жизни людям с ограниченными возможностями здоровья, о новых современных технических средствах, которые помогают инвалидам по зрению ориентироваться в пространстве и познавать окружающий мир.

В лекции также примет участие психолог Республиканского центра социальной реабилитации слепых и слабовидящих Кристина Крылова. Вход - свободный!