6 работников ООО «НефтеГазСтрой-НК» подучили долгожданную зарплату. Общая сумма погашенного долга составила 350,5 тысяч рублей.

По информации пресс-службы министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, выплата долга произошла благодаря целенаправленной работе по выявлению и сокращению просроченной задолженности по оплате труда, которая проводится в республике.

Напоминаем, что о фактах невыплаты заработной платы следует сообщать в инспекцию труда или прокуратуру. В заявлении необходимо изложить все факты просрочки, ее длительность и прочие обстоятельства нарушения права работника на оплату труда.