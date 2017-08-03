На территории Музея-заповедника «Казанский Кремль» проходит Международный фестиваль татарского фольклора «Түгэрэк уен». Сегодня его посетили гости и делегаты VI съезда Всемирного конгресса татар.

В красочном, ярком, музыкальном фестивале принимают участие фольклорные коллективы из 20 регионов Российской Федерации - от Крыма до Тюмени, и зарубежных стран.

Здесь работают несколько интерактивных площадок: инструментальная, где можно услышать редкие народные инструменты, вокальная, обрядовая, танцевальная, игровая. Например, очень много зрителей собрала площадка, где проходил Такмак эйтеш - песенное состязание певцов импровизаторов. Весело, остроумно, задорно команды соревновались в исполнении частушек.

На фестивале действуют множество разнообразных бесплатных мастер-классов. Каждый желающий может попробовать свои силу и ловкость в искусстве фланкировки кнутом (Чыбыркы шартлату), увидеть, как прядется тончайшая пряжа из козьего пуха для настоящего оренбургского пухового платка, узнать секреты тамбурной вышивки, собственноручно расписать керамические тарелочки.

Подробности - в одном из ближайших номеров «Казанских ведомостей»