Сегодня ночью в Казани пройдет велофест

Ночная прогулка-велоэкскурсия, ранее проходившая в Казани под названием «Велоночь», с нынешнего года сменила имя на «Ночной велофест».

Мероприятие пройдет сегодня ночью в 22:00, однако организаторы приглашают всех желающих собраться в 20:00 на площади 1 мая напротив Спасской башни Кремля. Протяженность маршрута составит 29 километров, по всей его длине будет ограничено движение транспорта. Остановки запланированы в следующих местах: площадь Свободы, старый аэропорт, улица Аделя Кутуя, Архиерейская дача, зооботсад и Шамовская больница.

Владислав КОСОЛАПКИН

Loading...