Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, события развивались следующим образом: сотрудник полиции получил сообщение о пьяном водителе.

Оказавшись на месте происшествия, он попытался остановить подозреваемого с помощью жезла, но безуспешно – водитель попытался скрыться. Полицейский на это выстрелил из табельного оружия в заднее колесо автомобиля правонарушителя, предварительно сделав два предупредительных выстрела в воздух.

Задержанный оказался 27-летним казанцем, от которого сильно пахло алкоголем. Впрочем, он отказался не только от медосвидетельствования, но даже предъявить документы, поэтому дальнейшее разбирательство происходило уже в отделе полиции.