Создан национальный Совет «Милли шура»

Это решение было принято на VI съезде Всемирного конгресса татар, который проходит в Казани.

Председателем национального Совета «Милли шура» избран Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев. Его кандидатуру поддержали Президент Татарстан Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. При этом Василь Шайхразиев продолжит работать на должности вице-премьера РТ. Первым заместителем председателя был избран председатель исполкома всемирного конгресса татар Ринат Закиров. Еще одним заместителем стал депутат Госдумы РФ, председатель совета федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов. В состав «Милли шура» вошли 75 человек - уважаемые ученые, деятели культуры, общественные деятели.

Ольга Иванычева

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