В федеральном спортивно-тренировочном Центре гимнастики (объект Поволжской академии спорта) 11 августа стартует Кубок вызова FIG по художественной гимнастике, который приравнивается к этапу Кубка мира.

Первые номера из 33 сборных мира соберутся в Казани, чтобы определиться с окончательными составами перед чемпионатом мира (Пезаро, Италия, 29 августа – 3 сентября).

Россию на этих соревнованиях представят Арина и Дина Аверины, Анастасия Близнюк и Мария Толкачева. Соревнования продлятся три дня.