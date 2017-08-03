На Кубке Белова-Кондрашина в Санкт-Петербурге в первом матче турнира сборная России под руководством Сергея Базаревича не без труда, но смогла все же одолеть сборную Финляндии – 91:75.

Долгое время наши баскетболисты не могли войти в игровой ритм, и все же на большой перерыв команда Базаревича ушла, ведя 42:40.

Лишь во второй половине игры россияне взяли ход матча под свой контроль, и все закончилось благополучно. 16 очков у россиян набрал Виталий Фридзон, а Андрей Воронцевич оформил дабл-дабл: 13 очков и 12 подборов. 3 очками отметился в этом матче и форвард УНИКСа Владислав Трушкин.