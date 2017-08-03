2 – 3 августа 2017 года в г. Казани состоялся VI съезд Всемирного конгресса татар, в работе которого приняли участие 811 делегатов и 207 гостей из Республики Татарстан, 73 регионов Российской Федерации и 41 зарубежной страны.

Мы, делегаты VI съезда Всемирного конгресса татар:

- выражаем свое стремление к единству татарского народа, сохранению и развитию родного языка, культуры и традиций, укреплению согласия и добрососедства с представителями всех народов;

- поддерживаем курс руководства Российской Федерации по отстаиванию интересов страны на международной арене, обеспечению реализации Стратегии государственной национальной политики, программных мер, направленных на сохранение и развитие языков, культур и традиций народов, проживающих в России, формирование общероссийской гражданской идентичности;

- осуждаем политику санкций по отношению к России со стороны Соединенных Штатов Америки, цинично использующих политические инструменты в конкурентной борьбе, что негативно сказывается на сотрудничестве с европейскими странами, искусственно создает обстановку нетерпимости и противостояния;

- отмечаем позитивную деятельность органов государственной и муниципальной власти Республики Татарстана по созданию достойных условий для представителей всех населяющих ее народов, а также поддержке этнокультурного развития татар, проживающих за пределами республики;

- приветствуем возрастающую роль татарских общественных организаций в решении актуальных вопросов этнокультурного развития татарского народа с учетом угроз и вызовов современности, позитивную деятельность в течение 25 лет Всемирного конгресса татар по консолидации нации;

- отмечаем высокую значимость содействия МИД России и «Россотрудничества» в организации и проведении мероприятий по популяризации татарской культуры и традиций как важной составляющей российской культуры и национального многообразия в зарубежных странах, дальнейшей консолидации татар зарубежья;

- констатируем успешную реализацию государственных программ «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы», «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014 ‑ 2019 годы)», «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы»;

- отмечаем высокое значение для татар мира издания семитомной Истории татар с древнейших времен, а также ведущихся научных прикладных исследований;

- считаем важным проектом создание и развитие Болгарской исламской академии в качестве научно-образовательного и духовно-просветительского центра, базирующегося на традиционных духовных ценностях наших предков;

- поддерживаем развитие телевизионного канала ТНВ-планета, ресурсов «Татар иле» и «Ана теле», татарской редакции агентства «Татар-информ», создание интернет-портала «Центр татарской литературы» как способствующих приобщению татар, проживающих за пределами Республики Татарстан, к языку и культуре татарского народа;

- признаем успешными практику и имеющийся значительный потенциал реализации современных проектов объединений, созданных при Всемирном конгрессе татар: Всемирной общественной организации татарских женщин «Ак калфак», Всемирного форума татарской молодежи, Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям, Всероссийской общественной организации «Татарские сёла России», Всероссийской общественной организации «Федерация национальной спортивной борьбы «Татарча көрәш», Всероссийского общественного фонда «Татарская семья», Всетатарского общества краеведов, съездов учителей и других форм консолидации общественных сил народа;

- выражаем убежденность, что на важном историческом этапе Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан сыграл позитивную роль в этно-культурном, социально-экономическом и общественно-политическом развитие Татарстана и Российской Федерации в целом;

- поддерживаем обращение Государственного Совета Республики Татарстан о сохранении должности Президента Республики Татарстан как положительно зарекомендовавшей формы организации высшей государственной власти в республике и выражающей национальные интересы всего татарского народа;

- считаем необходимым сконцентрировать усилия татарских общественных организаций на сохранении и развитии татарского языка, культуры и традиций народа;

- выражаем стремление к активному конструктивному сотрудничеству татарских организаций с общественными объединениями, органами государственной и муниципальной власти стран и регионов компактного проживания татар в интересах сохранения мира и согласия, преумножения социально-экономического благополучия и создания достойных условий этнокультурного развития всех народов.

Заслушав выступление Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова, доклад Исполкома ВКТ и выступления участников съезда, проанализировав развитие татарского общественного движения на современном этапе, делегаты VI съезда Всемирного конгресса татар РЕШИЛИ:

Признать работу Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар между V и VI съездами (2012 – 2017 годы) удовлетворительной. Разработать с участием широкой общественности и принять Платформу сохранения и развития языка и духовного наследия татарского народа. Одобрить проекты создания Музея татарской эмиграции и Портретной галереи татарского народа, общественным объединениям включиться в работу по формированию базы экспонатов. Обратиться в адрес Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Правительства Российской Федерации с предложением о ратификации Россией Конвенции об охране нематериального культурного наследия, принятой 17 октября 2003 года Генеральной конференцией ЮНЕСКО, с целью последующего включении в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества национального праздника татарского народа «Сабантуй» и русского народного праздника «Каравон», отражающих культурное и историческое наследие народов России. Обратиться к Министерству образования и науки Российской Федерации с предложениями о необходимости:

- предоставления права обучающимся национальных школ сдавать Единый государственный экзамен на родном языке;

- разработки нормативно-правового документа, регулирующего обеспечение, в том числе финансовое, прав граждан в обучении на родном языке и изучении родного языка.

Обратиться к руководителям субъектов Российской Федерации с предложением о создании необходимых условий для удовлетворения конституционных образовательных прав в изучении родного языка татар и представителей других народов Российской Федерации, компактно проживающих в регионах, в том числе обеспечения бюджетного финансирования соответствующих затрат. Обратиться к Правительству Республики Татарстан с предложением рассмотреть возможность:

- включения в программу «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014 – 2019 годы)» подготовку и издание истории татарских поселений Российской Федерации;

- создания детского образовательного канала на татарском языке.

Вновь избранному руководящему органу конгресса:

- выработать комплекс мер, направленных на устранение недостатков и реализацию предложений, высказанных участниками съезда;

- разработать методические рекомендации с отражением лучших практик по вопросам этнокультурного развития и взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти в местах компактного проживания татар;

- способствовать дальнейшему развитию системы содействия приему абитуриентов-соотечественников из регионов России и зарубежья в высшие учебные заведения, расположенные на территории Татарстана;

- организовать подготовку кратких культурологических справочников о национально-культурных центрах татар, важных исторических событиях, традициях, обычаях татарского народа, в том числе с использованием современных инфокоммуникационных технологий.