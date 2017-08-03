Вчера вечером делегаты и гости VI съезда Всемирного конгресса татар побывали в театре оперы и балета имени М. Джалиля на праздничном концерте, приуроченном к этому значимому форуму.

Музыкальное представление длилось 2 часа. В нем приняли участие ведущие мастера культуры Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Китая,

Узбекистана, Чувашии. Зрители услышали композиции в исполнении Альберта Асадуллина, Элмиры Калимуллиной, Дины Гариповой, Айдара Галимова, Алины Шарипжановой, Филюса Кагирова и других известных татарских артистов.

Ведущими вечера были популярный актер Марат Башаров, певец из Башкортостана Марат Шарипов и актер Альметьевского театра Динар Хуснутдинов. Кстати, Марат Башаров лихо, артистично вместе с Наилей Фатеховой исполнил на татарском языке песню «Бер булыйк» («Будем едины»).

А завершился вечер гимном татарского народа - песней на стихи Габдуллы Тукая «Туган тел». Ее с участниками концерта пел весь зал.

Сегодня делегаты и гости VI съезда Всемирного конгресса татар совершают ознакомительные поездки по районам Татарстана. А вечером их ждут на Международном фестивале татарского фольклора, который состоится на территории Казанского Кремля.