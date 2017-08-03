В прошлую субботу многодетная семья Аксеновых из Пестречинского района стала участницей акции «Путешествие большой семьи. Выходной день с ТНВ».

Погода в день путешествия была как на заказ - солнце светило ярко, на небе ни облачка, а ветерок с Казанки освежал и радовал прохладой. Путешественники побывали в зоопарке, восхитились диковинными птицами и насекомыми, а коз, в вольер которых можно было спокойно зайти, детворе удалось даже покормить травой! Колесо обозрения вызвало у ребятишек восторг, аттракционы аквапарка подарили много радости и ярких впечатлений.

Семья Аксеновых живет в поселке Надеждино. У Натальи и Алексея Аксеновых 8 детей. Семья крепкая и дружная. На вопрос «Кто в семье главный?» Алексей с улыбкой отвечает: «Наша мама. Последнее слово за ней».

Наталья приехала в Татарстан из Таджикистана. Подруга пригласила погостить в Надеждино. Здесь Наталья и встретила Алексея, своего будущего мужа.

В семье Аксеновых четверо усыновленных детей. «Они все для меня родные, - говорит Наталья. - Душа болит за каждого одинаково». И это действительно так. Например, когда из детдома взяли в семью семилетнего Илюшку, он не только читать или писать, а говорить-то едва мог. В интернате, где он окончил первый класс, педагоги посчитали мальчика недоразвитым и уже махнули на него рукой. Став приемной матерью Ильи, Наталья, не раздумывая, перевела его в обычную среднюю школу, занималась с ним каждый вечер по всем школьным предметам. Усилия не пропали даром - мальчик сейчас учится на четверки и пятерки!

Кстати, Артем, Рамиль, Рамазан и Олег тоже хорошо учатся в школе. Мальчишки любят гонять в футбол на улице, а еще отгадывать кроссворды, играть в шашки и лото.

Дочь Румия окончила медицинский колледж и собирается поступать в КФУ. Старшая дочь Натальи Лилия давно уже замужем, воспитывает двух сыновей. Так что Наталья не только мама, но еще и любимая бабушка.

Она с детства мечтала о большой семье. Будучи единственным ребенком, всегда всем говорила: «У меня будет много детей». Так и получилось.

Все хорошо и ладно в семье Аксеновых: большой дом, здоровые и смышленые детки, да и хозяйство радует - на ферме 13 молочных коров. Алексей и Наталья сдают молоко на молокозавод. Работы по хозяйству много. Отец многодетного семейства целыми днями на ферме, а потому в путешествие с ТНВ не поехал. Но нашел время встретить съемочную группу ТНВ и показать свое хозяйство. На фоне пасущихся у речки коров и были сделаны первые кадры сюжета о многодетной и дружной семье Натальи и Алексея Аксеновых.

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