Такая информация прозвучала в ходе пресс-конференции журналистам от специалиста отдела дополнительного образования и социальных программ министерства по делам молодежи и спорту РТ Рустама Юсупова.

Ежегодно на ремонт детских оздоровительных лагерей Татарстана выделяется 100 млн рублей. Соответствующее финансирование осуществляется с 2014 года. Уже со следующего года планируется увеличить объем финансирования в два раза.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ Марат Бариев отметил, что многие регионы ориентируются на опыт Татарстана. «С 90-х годов здесь сохранились более 100 детских лагерных центров, один из немногих регионов, который смог сохранить больше 80 процентов своих лагерей, во многих регионах их осталось менее половины», подчеркнул спикер.