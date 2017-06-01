Сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» подвели предварительные итоги благотворительной акции «Помоги собраться в школу», которая проводится в республике с 2007 года.

Около 20 тысяч детей из малоимущих и многодетных семей, а также ребята, проживающие с родителями-инвалидами, и инвалиды получат школьные принадлежности: портфели с письменными принадлежностями, школьную и спортивную форму.

«В новом учебном году в первый класс в Татарстане пойдут около 44 тыс. детей, 9,2 тыс. из них нуждаются в поддержке. Также предполагается оказать благотворительную помощь 10 тыс. учащихся классов со второго по одиннадцатый», –сказала заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима.

За прошедшие десять лет в рамках акции 165 тысяч ребят получили спонсорскую помощь на сумму 211 млн. рублей.

Также Лариса Сулима рассказала, что учебные заведения республики получили этим летом спонсорскую помощь на сумму более 7 млн рублей в рамках акции «Помоги своей школе». Мероприятие проводится в республике с 2013 года по инициативе Президента РТ Рустама Минниханова.

В этом году благотворительную помощь получили уже 254 учебных заведения.

Помощь учебным заведениям оказывается предприятиями и отдельными людьми в разных формах. Кто-то собирает деньги, а кто-то помогает провести работы по внешнему благоустройству и ремонту. Самым распространенным видом спонсорской помощи является покупка строительных и лакокрасочных материалов, канцелярских товаров, книг, спортинвентаря, компьютерной техники, мебели.

Благотворительная акция продлится до 1 сентября. Однако все желающие могут оказывать посильную помощь учебным учреждениям в течение всего учебного года.