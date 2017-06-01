Первое место занял казанский лицей № 131, второе - IТ-лицей КФУ, третье - челнинская гимназия № 26.
Минобразования РТ опубликовало рейтинг 100 лучших школ Татарстана. Среди сельских школ сильнейшими стали учреждения из Сабинского района РТ. Рейтинг составлен на основе баллов ЕГЭ: общий балл за русский язык, математику и предмет по выбору. Также оценивалось количество победителей и призеров олимпиад и учеников, не получивших аттестат.
Топ-10 общеобразовательных организаций Казани по данным рейтинга:
1. МАОУ «Лицей №131»
2. Общеобразовательная школа-интернат «IТ-лицей ФГАОУ ВО К(П)ФУ»
3. Общеобразовательная школа-интернат «Лицей имени Н.И. Лобачевского» ФГАОУ ВО К(П)ФУ»
4. МБОУ «Гимназия №7 имени Героя России А.В.Козина»
5. МАОУ СОШИ «СОлНЦе»
6. МБОУ «Лицей № 159»
7. МБОУ «Школа №12»
8. МАОУ «Гимназия-интернат№4»
9. МАОУ «Лицей-интернат №7»
10. МБОУ «Гимназия №94»
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