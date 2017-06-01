Первое место занял казанский лицей № 131, второе - IТ-лицей КФУ, третье - челнинская гимназия № 26.

Минобразования РТ опубликовало рейтинг 100 лучших школ Татарстана . Среди сельских школ сильнейшими стали учреждения из Сабинского района РТ. Рейтинг составлен на основе баллов ЕГЭ: общий балл за русский язык, математику и предмет по выбору. Также оценивалось количество победителей и призеров олимпиад и учеников, не получивших аттестат.



Топ-10 общеобразовательных организаций Казани по данным рейтинга:



1. МАОУ «Лицей №131»

2. Общеобразовательная школа-интернат «IТ-лицей ФГАОУ ВО К(П)ФУ»

3. Общеобразовательная школа-интернат «Лицей имени Н.И. Лобачевского» ФГАОУ ВО К(П)ФУ»

4. МБОУ «Гимназия №7 имени Героя России А.В.Козина»

5. МАОУ СОШИ «СОлНЦе»

6. МБОУ «Лицей № 159»

7. МБОУ «Школа №12»

8. МАОУ «Гимназия-интернат№4»

9. МАОУ «Лицей-интернат №7»

10. МБОУ «Гимназия №94»