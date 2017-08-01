46-летнего злоумышленника приговорили к 15 годам колонии строго режима.

Верховный суд Татарстана вынес приговор 46-летнему Марату Гараеву.

Напомним, что в январе 2017 года мужчина напал с ножом на полицейских. По материалам дела, оперативники задержали мужчину, у которого при себе были наркотики. Мужчина сообщил, что приобрел наркотики у Гараева. Полицейские получили ордер на обыск. После того, как оперативники подошли к квартире подозреваемого, завязалась потасовка, в ходе которой Гараев достал складной нож и принялся наносить удары полицейским. Как позднее утверждал мужчина, о том, что это полицейские, он якобы узнал только в больнице. Гараев уверял суд, что просто защищал свою жизнь от неизвестных. Отметим, что в доме злоумышленника было обнаружено 70 граммов гашиша, расфасованного для продажи.

Суд приговорил 46-летего Марата Гараева к 15 годам колонии строгого режима.