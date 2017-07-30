В Лениногорском районе республики сегодня подвели итоги республиканского этапа всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный – 2017», сообщает ИА «Татар-информ».

Победителем стал 47-летний мастер леса из Сабинского лесхоза Раис Шакуров. По решению жюри, он лучше всех сумел справиться как с теоретическими, так и с практическими этапами, показал лучшее время, пройдя полосу препятствий за две минуты и 14 секунд.

Всего в конкурсе приняли участие свыше 40 сотрудников лесопожарных формирований из всех районов Татарстана. Возраст участников – от 21 года, стаж работы лесничих должен быть не менее двух лет. Они в рамках конкурса прошли теоретическую часть – на знание действующего законодательства и правил тушения пожаров, и практическую, куда входят физическая подготовка и полоса препятствий.

В сентябре этого года Раис Шакуров отправится в Московскую область. Там он представит Татарстан на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2017».

«К российскому этапу я буду готовиться гораздо тщательнее – регулярные тренировки, чтобы показать хороший результат», – рассказал победитель.

Конкурс «лесной пожарный» проводится третий год подряд, в целях повышения престижа рабочих профессий, содействия в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям, пропаганды достижений и передового опыта в лесном хозяйстве, а также повышения уровня готовности подведомственных учреждений к тушению лесных пожаров.