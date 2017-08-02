Однако сразу заселиться в новые квартиры у жильцов не получится: в комнатах нет линолеума, обоев, а потолки не побелены.

Сегодня, 4 августа, обманутые дольщики «Фона» получат ключи от 75 квартир, сообщает пресс-служба исполкома.

Ильсур Метшин отметил, что еще три подъезда первого дома введены в эксплуатацию, то есть 9 подъездов из 18. Отметим, что первые три подъезда на 78 квартир были сданы еще до 2017 года. В мае этого года ввели в эксплуатацию еще 87 квартир. Всего введено в эксплуатацию 240 квартир из 527.