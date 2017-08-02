Генеральный директор АО «Телерадиокомпания «Новый Век» Ильшат Аминов принял участие в масштабном веломарафоне «Казань –Болгар», организованный «Болгар радиосы» и приуроченный к 15- летию ТРК «Новый Век».

Уже в 5.00 утра возле Кремля кипела жизнь и разъезжали велосипеды, бурно обсуждался предстоящий маршрут, а участники веломарафона делали селфи!

Отличительной чертой 3 –ей велоэстафеты было и то, что в этом году к ряду марафонцев – ведущих примкнули и певцы татарской эстрады: Вил Усманов, Диля Нигъматуллина, Зинира - Ризат Рамазановы, Гузелем - Салават Миннеханов, Ильсөи Бадретдинова. Ильсия Бадретдинова и Диля Нигъматуллина отличились особой стойкостью и физической подготовкой, она сумели проехать около 100 км!

Веломарафон «Казань – Болгар» завершился в 17.00, а уже в 18.00 ведущие «Болгар радиосы» и звезды татарской эстрады ждали всех желающих на концертной площадке, чтоб завершить этот праздничный день на высокой ноте.

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