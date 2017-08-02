Хоккеисты казанского «Ак Барса» провели три матч на турнире на Кубок губернатора Нижегородской области, и одержали две победы.

В первом матче казанцы сыграли с екатеринбургским «Автомобилистом» и победили – 4:3ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0). У казанцев отличились Ландер, Свитов, Секач и Азеведо. Отметим, что на выезд не ездил звездный новичок «барсов» Андрей Марков.

Во втором матче казанцы встречались с хозяевами турнира – торпедовцами – и уступили – 1:3 (1:2, 0:1, 0:0). В первом периоде удаления сломали игру татарстанцам – две шайбы мы пропустили в меньшинстве. Затем в середине встречи, также в неравных составах, Свитов с передачи Ландера отставание сократил (1:2), но за минуту до конца второго периода хозяева поставили в матче жирную точку – 1:3 – проигрыш «Ак Барса».

В заключительный день турнира наши парни встречались со своим извечным соперником – уфимским «Салаватом Юлаевым», и выиграли в напряженной борьбе – 4:3 (0:0, 2:1, 2:2). Наши первыми пропустили, но затем повели уже 4:1 (голы нас на счету Малыхина, Михеева и Свитова – дважды).

После трех игровых дней казанцы идут на втором месте на турнире. Нашим осталось до финала провести два матча - со «Спартаком» и «Металлургом». С новокузнецким клубом казанцы сыграют 5 августа в 15.00, а ровно через сутки сразятся со «Спартаком».