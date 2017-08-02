Участниками летнего Кубка «Зенита» по пляжному волейболу станут легенды казанского клуба «Зенит» Алексей Вербов и Вильфредо Леон.

Традиционный турнир пройдет в Казани с 4 по 6 августа на площадках Центра пляжных видов спорта. И по традиции победители мужского турнира получат право сыграть в выставочном матче 6 августа против этих двух великих волейболистов. Стоит отметить, что тандем «Зенита» выигрывал в подобных матчах лишь однажды – в 2013 году.

Тогда победу праздновала пара «Зенита» Игорь Кобзарь - Александр Мочалов. Для справки – Вильфредо Леон в третий раз попробует себя на турнире – чем не интрига?