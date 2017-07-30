С 4 по 6 августа в Елабуге состоится X юбилейная Всероссийская Спасская ярмарка.



По установившейся традиции ярмарка проводится на территории заповедной части Елабуги, в районе Шишкинских прудов, стадиона «Молодежный» и центральных улиц в исторической части города.

На ярмарке будут представлены ювелирные украшения, национальные костюмы, модельная одежда, пуховые изделия, роспись по дереву, художественное ткачество, керамика, гжель, художественная обработка кожи, лоскутное шитье и куклы, чеканка, гравировка, роспись по металлу, кружева из металла, изделия из лыка, стекла, лозы и многое другое.

Украшением ярмарки станут выступления профессиональных артистов и фольклорных коллективов. В «Городе мастеров» все желающие смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению сувениров своими руками. Привезут свою продукцию на ярмарку сельскохозяйственные предприятия, предприятия перерабатывающей промышленности, производители товаров народного потребления.

Впервые в этом году на Спасской ярмарке откроется улица музеев Республики Татарстан, где все посетители смогут познакомиться с потенциалом музеев республики.

Новинками юбилейной ярмарки станут также фестиваль родовых поместий России и фестиваль водных фонариков.

В рамках проведения Всероссийской Спасской ярмарки 4, 5 и 6 августа в Елабуге пройдет X Всероссийский фестиваль колокольного звона, организатором которого с 2008 года является Елабужский государственный музей-заповедник. На протяжении всех дней работы Спасской ярмарки жители и гости города смогут насладиться волшебным звоном елабужских колоколов в исполнении лучших мастеров колокольного искусства со всей России.

Ежегодный фестиваль колокольного звона в Елабуге возрождает древние традиции, позволяет открыть новые страницы истории колокольного звона России, обменяться опытом. На фестиваль приезжают мастера-профессионалы, служители храмов, учащиеся и выпускники различных школ колокольного искусства. В нем участвуют не только звонари, но и фольклорные коллективы, вокальные ансамбли, авторы и исполнители духовно-патриотических песен, мастера игры на древнерусских инструментах - колесной лире и гуслях.

Выступления участников фестиваля пройдут на колокольне Спасского собора и на передвижных звонницах, установленных на Шишкинских прудах. Кульминацией праздника станут традиционные звон-концерты на площади перед Спасским собором.

В рамках проведения фестиваля колокольного звона состоятся мастер-классы по колокольному искусству, народному танцу, будут организованы музыкальные пятачки, вечерки. Кстати, на передвижных звонницах свое мастерство сможет продемонстрировать не только профессионал, но и любой гость Спасской ярмарки. В рамках фестиваля пройдет круглый стол, участниками которого станут звонари, историки, краеведы, сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.