На экраны телеканала «Новый Век» возвращается обновленная интеллектуальная программа «Переведи! Татарча эйренебез» (0+). В этом сезоне телеигра пройдет по новым правилам, а победителя интеллектуальной битвы ждет денежный приз - 50 тысяч рублей.



С 28 августа на телеканале «Новый Век» планируется показ новых выпусков программы «Переведи! Татарча эйренебез». Интеллектуальная битва будет состоять из пяти этапов. Уровень сложности заданий первого этапа игры - ниже среднего, второго - средний, третьего - выше среднего, четвертого - высокий, пятого этапа игры - очень высокий.

Каждый этап телеигры пройдет в два тура по следующим правилам: участникам предложат на выбор 4 темы, в каждой из которых по 3 вопроса. В первом туре будет поставлена задача перевести слово с русского на татарский с тремя вариантами ответов. Во втором туре участники переведут слово с татарского на русский, но уже без вариантов ответа. Каждый участник ответит только на те вопросы, которые есть в выбранной им теме. При неправильном ответе у соперника есть право ответить на вопрос правильно и заработать дополнительный балл.

На начальном этапе в обновленной программе «Переведи! Татарча эйренебез» примут участие 32 игрока. Их разделят на пары по жребию и по уровню знания татарского языка. По итогам первых 16 битв 16 победителей пройдут в следующий этап.

В начале второго этапа проводится жребий, и 16 победителей первых этапов будут разделены на восемь пар. Задания второго этапа сложнее первого, и после 8 игр 8 победителей выйдут в следующий, третий этап.

Третий этап состоит из четырех битв, в которых примут участие победители предыдущего этапа - 8 игроков, разделенных на пары по жребию и по уровню знания татарского языка. После четырех игр победители каждой из них выходят в следующий этап.

Итак, в полуфинале телепередачи «Переведи! Татарча эйренебез» участвуют 4 победителя предыдущего этапа. После полуфинальных состязаний в пятый этап игры выйдут только 2 сильнейших участника полуфинальных баталий.

В финале интеллектуальной телеигры остаются 2 сильнейших игрока. Победитель становится обладателем звания абсолютного чемпиона и получает от телерадиокомпании «Новый Век» денежное вознаграждение в размере 50000 рублей.

7, 14 и 21 августа ТНВ покажет три специальных выпуска программы, которые будут разыграны по правилам прошлого сезона. В спецвыпусках примут участие ведущие ТНВ.

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